Mercato, accordo Roma-Chelsea per Abraham: diritto di recompra a favore dei blues

Dopo aver concluso l’affare Edin Dzeko, che è volato questa mattina a Milano e ha svolto le visite mediche con l’Inter prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni, la Roma si concentra sul sostituto dell’attaccante bosniaco. Novità in tal senso nell’operazione Abraham. Tiago Pinto, volato oggi a Londra per strappare il sì del giocatore, avrebbe concesso agli inglesi un diritto di recompra per il giocatore a favore dei blues. Il Chelsea ha già accettato l’offerta da 40 milioni di euro della Roma. Si attendono ulteriori sviluppi.