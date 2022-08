Mercato, accordo con Belotti: triennale da 2,8 milioni di euro più bonus a salire

Andrea Belotti sarà un giocatore della Roma, ma prima il Club giallorosso dovrà cedere almeno un attaccante. Davanti c’è grande ressa in uscita con Felix, Perez e Shomurodov a condurre le danze. E’ proprio l’uzbeko il maggior indiziato per una cessione nel breve periodo. Tornando al Gallo, come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, c’è già l’accordo per un triennale da 2,8 milioni di euro più bonus a salire per ogni stagione. Il tutto sarà formalizzato alla prima uscita.

#Belotti: accordo con la #Roma da 2,8 poi bonus a salire per ogni stagione. Tre anni di contratto. Sarà formalizzato quando uscirà almeno un attaccante. Per questo motivo #Belotti ha detto no fin qui a qualsiasi altra proposta 🐓 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 1, 2022