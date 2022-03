Abraham blindato dalla Roma. Le rete del centravanti inglese hanno fatto riaccendere le sirene su di lui. Il club giallorosso, però, non vuol sentire interessi. Come riporta il Daily Mail, la Roma ha fissato a 100 milioni di sterline – 120 milioni di euro – la richiesta per liberare Tammy. Avevano infatti chiesto informazioni il Manchester City ed il Manchester United. Entrambe, però, dovranno forse guarda altrove.