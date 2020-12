Mercato, la Roma pensa al ritorno di Kluivert

Uno sguardo al passato per programmare il futuro. Per il mercato di gennaio la Roma starebbe pensando ad un ritorno di Justin Kluivert. L’esterno olandese ha lasciato (in prestito) Trigoria nell’ultima sessione di mercato per approdare al Lipsia. In terra tedesca, tuttavia, le cose non stanno andando per il meglio. Sotto gli ordini di Julian Nagelsmann il classe ’99 ha racimolato – tra Bundesliga e Champions League – solamente dodici presenze, di cui una da titolare, e due reti.

Leggi anche: Occhio a Hysaj, uno svincolato che fa sempre gola

Troppo poco per un giocatore che era arrivato con l’intenzione di trovare quella continuità non trovata in maglia giallorossa. Per ritrovare minuti potrebbe paradossalmente tornare anzitempo nella Capitale. Come riporta Il Tempo, il club capitolino starebbe infatti pensando di riportalo alla base data la richiesta di Fonseca di avere un’alternativa di qualità sulla trequarti dacché Zaniolo rientrerà ad aprile.