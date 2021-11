Non solo Zakaria. Per rafforzare il centrocampo, Tiago Pinto guarda anche (soprattutto) in Inghilterra. Noto l’interesse per Ruben Loftus–Cheek, la BBC riporta anche di un interesse per Harry Winks. Il nome del centrocampista 25enne del Tottenham sembrerebbe esser stato indicato proprio da José Mourinho.

Winks ha disputato sin qui 5 partite trovando una sola rete con la maglia degli Spurs e gradirebbe giocare di più. Il trasferimento in giallorosso potrebbe essere la soluzione giusta.