Meluso, ds dello Spezia: “Critiche troppo ingenerose verso la Roma per i sei cambi”

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente del club ligure è tornato a parlare della vittoria in Coppa Italia contro la Roma e dell’episodio dei sei cambi avvenuto nel corso dei supplementari. Queste le sue parole:

Vi eravate accorti che c’era un cambio di troppo?

Sì, ero in panchina e ce ne eravamo accorti. Subito dopo, insieme al team manager e al vice di Italiano, abbiamo guardato il regolamento per capire se c’era qualche modifica particolare in Coppa Italia. E’ una cosa che può succedere, ci sono state critiche troppo ingenerose verso la Roma per quella partita. La squadra di Fonseca aveva trovato tante difficoltà in quella gara a causa dei postumi del derby. Ho giocato nella Lazio tanti anni fa, so cosa vuol dire giocare un derby e so quanti strascichi può lasciare una sconfitta. Noi abbiamo approfittato di questa situazione in Coppa Italia. La critica è stata troppo pressante, anche quello che è accaduto tra Dzeko e Fonseca è una dinamica che nei club può accadere. La Roma sta facendo una grande stagione ed esprime un ottimo calcio.