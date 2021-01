Mayoral, bomber col sorriso è a un gol dal suo record

Il Messaggero (S. Carina) – La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro l’Hellas Verona, nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. Lo farà schierando dal primo minuto Borja Mayoral, lo spagnolo arrivato nella Capitale come vice-Dzeko.

Il rendimento del numero 21 giallorosso è ottimo, in 19 partite infatti ha eguagliato i gol di Schick e superato con agilità quelli di Kalinic. lo spagnolo è così pronto a guidare la squadra, alla caccia magari di quel nono gol che gli permetterebbe di eguagliare il proprio record personale di marcature arrivato lo scorso anno con la maglia del Levante.