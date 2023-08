La notizia rimbalzata dalla Francia sulla possibile cessione di Matic ha preoccupato tutti i tifosi della Roma. Ma arrivano le secche smentite. Il portale ouest-france.fr aveva infatti dato per quasi certa (conclusione a giorni) la possibilità di vedere Matic approdare al Rennes. Si era parlato anche di un accordo tra il Rennes e il centrocampista serbo. La Roma, dal canto suo, smentisce. Il centrocampista serbo ha infatti un altro anno di contratto, nessuno vuole venderlo e non è pervenuta nessuna offerta. Oggi non è a Tolosa perché infortunato, ma non ci sono dettagli sul tipo di fastidio fisico.