Il mercato della Roma al momento è bloccato, tuttavia con la possibile cessione di Ibanez in Arabia le cose potrebbero sbloccarsi. Tiago Pinto è sempre alla ricerca di un centrocampista da regalare a Mourinho e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, c’è un nome che starebbe tornando di moda dalle parti di Trigoria. Infatti secondo quanto riportato dal Daily Express, la Roma starebbe seguendo Scott McTominay, classe ’96 attualmente in forza al Manchester United. Sul centrocampista ci sarebbe anche l’interesse del West Ham, che però ha visto rifiutarsi la prima offerta per lo scozzese. I Red Devils lo valutano 40 milioni di euro, quindi per aggiudicarsi il cartellino del giocatore servirà una maxi offerta.