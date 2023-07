Nemanja Matic ancora protagonista sui social. Sta volta non con Dybala, ma con suo padre. Il serbo ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui firma la sua nuova maglia della Roma al papà. Nella didascalia però c’è una piccola critica al genitore: “Quando tuo padre ha bisogno del tuo autografo e non vuole dire PER FAVORE 🙂 Solo: Ehi, vieni qui e firma questa maglietta“. Il centrocampista si dimostra sempre molto ironico e divertente in campo e fuori.