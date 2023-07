La Roma vicina a mettere assegno un nuovo colpo in questa stagione di calcio mercato. Come riporta Sky sport, i giallorossi e il Leeds, sarebbero vicini all’accordo per il trasferimento di Kristensen: prestito secco. Classe ’97, Kristensen è un nazionale danese che nell’ultima Premier League ha collezionato 26 presenze, tre gol e un assist.