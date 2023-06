Poco più di un anno fa, per l’esattezza il 14 giugno, Nemanja Matic sbarcò a Roma. Il suo acquisto non fece particolarmente scalpore, eppure un anno dopo è impossibile immaginare il centrocampo giallorosso senza “Il Professore”. In Serie A il serbo ha eseguito una media 37 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 87% e ha effettuato 2 assist e 2 goal. Nonostante “la vita da mediano” è evidente che Matic è fondamentale anche nelle manovre offensive degli uomini di Mourinho. Non da meno è la sua fase difensiva: raddoppia la marcatura sull’avversario, e spesso copre un compagno fuori posizione.

Insomma, a Roma sono tutti pazzi per Matic, dalla piazza allo Special One, ma del portoghese non è una novità, non a caso le migliori stagioni del centrocampista hanno combaciato con Mourinho seduto in panchina. Il serbo ha preso possesso delle chiavi della mediana giallorossa, e ora si gode un pò di vacanze. In attesa di tornare a Trigoria, questa mattina ha dedicato sulle sue storie Instagram un “Buongiorno” ai suoi followers e come foto figura una tazza della Roma. I giallorossi non possono fare a meno di Matic e cosi altrettanto.