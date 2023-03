Matić ha smaltito il problema intestinale. Il centrocampista con la Lazio ci sarà

Può sorridere José Mourinho, che in vista del derby della Capitale recupera Nemanja Matić, che ha smaltito il problema intestinale che lo ha tenuto fuori con la Real Sociedad. Il centrocampista serbo ha svolto la rifinitura con la squadra e come riporta Filippo Biafora, sarà a disposizione per la sfida tra la Roma e la Lazio.

Nemanja #Matic ha superato il problema intestinale e oggi si è allenato con il resto dei compagni nella rifinitura alla vigilia del derby #LazioRoma#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/PehdketLQw — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 18, 2023