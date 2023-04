Matic e Dybala in panchina: gioca Bove

Il Tempo (M. Cirulli) – Celik e Zalewski sulle fasce, Dybala in panchina. Contro l’Atalanta Mou è costretto a gestire al meglio le forze in seguito ai 120 minuti disputati lo scorso giovedì. Non saranno della gara Wijnaldum e Smalling, davanti a Rui Patricio, oltre a Mancini e Ibanez, toccherà quindi a Diego Llorente.

Tornerà dal primo minuto anche Celik: Zalewski andrà a posizionarsi sulla fascia sinistra, facendo così riposare Spinazzola. Dopo la prestazione perfetta di giovedì scorso dovrebbe riposare Matic. Andrà quindi a completare la mediana Bove, formando una coppia tutta italiana con Cristante. Inizierà dalla panchina Dybala, non al 100% della forma. Al posto della Joya ci sarà El Shaarawy, che andrà a completare il terzetto offensivo con Pellegrini e Abraham.