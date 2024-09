L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Tuttomercatoweb.com a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano. Queste le sue parole sull’esonero di Daniele De Rossi:

“Non mi è tornato che ha avuto la squadra al completo credo prima di Genova. Ha subito il pareggio col Genoa al 95esimo ed è stato mandato via anche se aveva altri tre anni di contratto. Bisognerebbe far pace col cervello quando si fanno certe scelte. Allenando la Roma ha coronato il suo sogno, peccato non l’abbia potuto portare avanti fino in fondo. Però sicuramente ha la coscienza pulita: è talmente intelligente come persona che la sua immagine non uscirà scalfita da questo esonero”.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “Sulla flessione dell’Inter secondo me è ancora troppo presto per dare giudizi. Ci sono squadre come la Roma che dopo tre partite cambiano allenatore in maniera non del tutto corretta e altre come l’Inter che sanno ciò che fanno da tanti anni”.