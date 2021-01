Martedì lo Spezia. Torna Pedro, occasione per Kumbulla

Il Tempo (F. Biafora) – L’occasione giusta per dare una scossa immediata e ritrovare la retta via. Martedì sera all’Olimpico arriva lo Spezia di Italiano per gli ottavi di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà il Napoli. Ovviamente ci saranno dei cambi naturali rispetto alla stracittadina: candidati principali per una maglia da titolare sono Pedro, Mayoral, Kumbulla e Cristante.