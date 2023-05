Marcos Lopes: “Sono un fan di Mourinho, sarebbe bello lavorare per lui”

Marcos “Rony” Lopes è stato considerato uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Il portoghese, attualmente al Troyes, ha un contratto in scadenza nel 2024. L’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com dove ha parlato di Mourinho e della Serie A. Queste le sue parole: “Non ho mai incontrato José Mourinho. Sono un fan del suo lavoro e di ciò che ha fatto e fa nel calcio. È portoghese e mi piace anche per questo. Sarebbe bello lavorare per uno dei migliori allenatori al mondo. Il prossimo è il mio ultimo anno di contratto con il Siviglia e quello che spero è che possa avere una chance di giocare lì. Non so cosa potrà accadere, vorrei avere la mia chance li. Altrimenti anche in Italia sarebbe bello giocare”.