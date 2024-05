L’Atalanta vince l’Europa League 2023-2024, grazie alla vittoria ottenuta sui Campioni di Germania, il Bayer Leverkusen, per 3-0. L’uomo partita non può che essere Ademola Lookman, autore della tripletta che consegna il primo trofeo europeo della storia dei nerazzurri nella notte all’Aviva Stadium.

La Roma può quindi ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, ma ad una sola condizione, la quale non è nelle mani dei giallorossi: la Dea deve rimanere quinta in classifica. Chiudesse in questa posizione, i giallorossi sarebbero qualificati alla massima competizione europea nonostante il sesto posto. Se gli uomini di Gasperini arrivassero quarti o addirittura terzi, la vittoria dell’Europa League non cambierebbe le sorti dei giallorossi che sarebbero così qualificati all’Europa League. I nerazzurri dovranno giocare contro il Torino (in cerca di una qualificazione alla prossima Conference League), e il recupero contro la Fiorentina.

Attuale classifica: Inter 93, Milan 74, Bologna 68, Juventus 68, Atalanta 66.