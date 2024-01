Radu Dragusin è l’uomo del mercato di gennaio. Anche la Roma ha messo gli occhi sul calciatore, ma il club giallorosso è restato al palo a causa delle alte richieste economiche del Genoa. L’agente del giocatore, Florian Manea, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv e si è soffermato sulle trattative in corso. Queste le sue parole:

“Domani parlerò con il Genoa e vedrò se la società ha parlato con qualcuno, ma io di contratto e trasferimento non ho parlato con nessuno. So che c’è interesse per il calciatore ma ufficialmente nessuno mi ha parlato di un’offerta per Radu (Dragusin, ndr). Vedremo domani cosa mi dirà il Genoa”.

Sul prezzo del giocatore…

Difficile dire quanto valga il cartellino di Radu, ma credo che 20 milioni li valga. Dobbiamo tutti essere contenti quando si fa un trasferimento del genere perché penso che tutti abbiamo fatto un grande lavoro. È stato acquistato a 5 milioni di euro e adesso ne vale almeno 20, quindi anche il Genoa che incassa una cifra del genere potrebbe ritenersi soddisfatto.