La Roma è sempre alla ricerca di un difensore, e Dean Huijsen resta una soluzione concreta. Dopo l’inserimento per il classe 2005 della Juventus in procinto di trasferirsi al Frosinone, i giallorossi stanno lavorando per sbloccare l’affare. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, l’agente dell’olandese è ancora a Torino per la gara contro il Frosinone. Nella notte nuovi contatti per provare a sbloccare il passaggio alla Roma.

La Juve ha dato segnali di apertura ma con prestito oneroso. La Roma ha fretta di avere il giocatore e spinge per poterlo chiudere in vista di domenica. Il classe 2005 è un calciatore gradito a José Mourinho. Il portoghese ha fatto breccia nella volontà del giovane olandese, che preme per andare a giocare in giallorosso.

La Juventus vuole capire se le condizioni sono favorevoli per giustificare il mancato impegno con il Frosinone (era già stato raggiunto l’accordo per il prestito alla squadra di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione).

gianlucadimarzio.com