Massimo Mauro contro Mourinho: “Se ha bisogno di un nemico io non sono disponibile. Mi sono risentito”

Massimo Mauro replica subito alle parole di Josè Mourinho. Il portoghese nel corso del post partita contro la Cremonese aveva acceso una polemica con l’ex Juventus (leggi qui le parole di Mourinho se te le sei perse). Così, con un giorno di ritardo, è arrivata la risposta di Mauro a Sport Mediaset. Queste le sue parole:

“Non devo ripetere nulla di quanto detto dieci giorni fa, c’era tutto il rispetto per allenatori, giocatori, arbitri… E per Mourinho. Se parliamo di calcio lo ascolto per un mese di seguito, ma se ha bisogno di un nemico io non sono disponibile. Se vuole ne parleremo, di calcio, quando ci incontreremo. Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore e non fa mai niente a caso. Avrà i suoi motivi, ma io mi sono risentito ed è il mio lavoro. Lo faccio da vent’anni, come interlocutori ho l’azienda e la mia coscienza, ma ho sempre rispettato tutti”.

L’emittente inoltre ha svela il retroscena per cui Mourinho avrebbe perso la pazienza. Massimo Mauro infatti il 23 dicembre, dopo la partita vinta dalla Roma contro il Napoli, aveva articolato così a Pressing: “Partita difficilissima per l’arbitro, i giocatori hanno avuto un comportamento che definire discutibile è dir poco. Se è una strategia, è antisportivo. Mourinho se l’è presa con Politano e Kvara, ha detto di non buttarsi ma dovrebbe dirlo prima ai suoi…”.