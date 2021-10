Mancini verso il rinnovo fino al 2026

Il Messaggero (G.Lengua) – Il vicecapitano della Roma, Gianluca Mancini, va verso il rinnovo del contratto con adeguamento. Ieri il suo manager, Giuseppe Riso, ha incontrato a Trigoria Tiago Pinto per discutere sul futuro del suo assistito. La riunione è stata positiva, c’è unità d’intenti tra le parti: il difensore dovrebbe allungare fino al 2026 e arrivare a circa 3.5/4 milioni a stagione (attualmente ne guadagna 2 più bonus).

Dopo il rinnovo di Pellegrini, continua la programmazione per il futuro: blindare gli elementi di peso. Riso è anche l’agente di Cristante, un altro in attesa di rinnovo. In fila c’è pure Zaniolo, che si aspetta adeguamento e prolungamento del contratto fino al 2025. Chi non pensa al rinnovo, per ora, è Jordan Veretout, forte della vittoria in Nations League con la Francia. Jordan è ottimista per la sfida di domenica contro al Juve: “E’ arrivato il momento di battere una grande. Abbiamo un allenatore che ha vinto quasi tutto, dà mentalità per vincere le partite, ci dà qualcosa in più. Con uno come lui fai il doppio di quello che chiede“.