Il Messaggero (G. Lengua) – José Mourinho perde pezzi. L’ultimo in ordine cronologico è Gianluca Mancini sostituito al 14′ del secondo tempo nella partita contro la Macedonia del Nord per una contrattura all’adduttore della coscia destra. Luciano Spalletti lo ha lasciato andare dopo gli esami svolti in Nazionale, ma probabilmente avrebbe anche potuto tenerlo. Il comunicato, infatti, recita che il ct lo ha rilasciato “Nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione”. Ecco spiegato perché a Trigoria, pur senza sbilanciarsi, non sono preoccupati dal recente infortunio. Non è escluso che nei prossimi giorni riesca a recuperare e a giocare contro l’Empoli. Questione di tempo, insomma, anche perché senza Mancini, la Roma rischia di ritrovarsi in totale emergenza difensiva. Kumbulla è infortunato e N’Dicka non ha esordito per via di alcune lacune tattiche che ancora non sono risolte.