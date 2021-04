Mancini: “Un onore indossare la fascia da capitano. Altra vittoria importante, testa a giovedì” – FOTO

La Roma supera di misura l’esame Bologna e trova la vittoria in campionato dopo diverso tempo. Il gol decisivo è stato siglato da Mayoral alla fine del primo tempo, ma tutta la squadra ha fornito una prova importante. In particolare Gianluca Mancini, che ha raggiunto quota100 presenze in Serie A, ha ancora impressionato tutti in difesa ed ha avuto anche il privilegio di indossare la fascia di capitano.

Leggi anche: Fonseca: “Era importante far riposare alcuni che hanno giocato con l’Ajax. Mancini è stato un esempio per la squadra”

Il difensore ha voluto condividere la sua gioia attraverso un post su Instagram. Queste le sue parole: “Un onore toccare quota 100 presenze in Serie A, un onore indossare la fascia di capitano. Oggi un’altra importante vittoria di squadra, testa a giovedì! Avanti Roma“.