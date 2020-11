Mancini, Smalling e Ibanez: è corsa contro il tempo

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – In teoria la situazione più fluida riguarda Mancini che nonostante l’acciacco muscolare è riuscito a completare la partita contro il Parma. Fonseca spera di mandarlo in campo dal primo minuto e la cosa vale anche per Smalling e Ibanez. Durante l’allenamento di ieri tutti e tre hanno provato a forzare un po’ i carichi e il brasiliano sembrava quello più pronto, ma nessuno si è voluto sbilanciare. Se non ce la dovessero fare allora Mirante in porta, Jesus e Cristante in difesa accompagnati da Spinazzola. Karsdorp farà l’esterno di destra e uno tra Calafiori e Peres sarà a sinistra. Negli altri ruoli Fonseca ha più alternative. Rispetto a giovedì torneranno dal primo minuto Veretout, Dzeko, Mkhitaryan e Pedro.