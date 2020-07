Mancini: “Siamo pronti e carichi per portare i tre punti a casa. Abbiamo capito le nostre lacune”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla gara con il Napoli, valida per la 30esima giornata di Serie A. Queste le sue parole:

MANCINI A SKY

Cosa è accaduto negli ultimi 180 minuti?

Sicuramente è stata una partita storta e non abbiamo scuse. Dobbiamo ripartire contro una squadra difficile, metteremo tutti noi stessi.

Come state fisicamente?

Stare fermi due mesi non è facile, ma diamo il massimo e la condizione è buona. Bisogna lottare e giocare, la condizione migliorerà, dobbiamo tornare ad essere quelli di prima

MANCINI A ROMA TV

Siete preparati a reagire dopo la sconfitta contro l’Udinese?

Sì, ci siamo preparati, per il poco che abbiamo potuto, per questa partita. Siamo pronti e carichi per portare i tre punti a casa questa sera.

La scarsa determinazione in campo fa arrabbiare i tifosi, ne avete parlato tra voi?

Ci siamo confrontati, abbiamo capito le nostre lacune nella partita di mercoledì, cercheremo stasera di non ripeterle per portare a casa la vittoria.