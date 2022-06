Mancini sì: il suo futuro è nella Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dopo qualche critica per i tanti gialli e qualche partita storta, i romanisti hanno cambiato atteggiamento nei confronti di Gianluca Mancini: impegno, grinta e attaccamento alla maglia, la ricetta perfetta per farsi volere bene. E di certo l’assist a Zaniolo per il gol decisivo nella finale di Tirana ha aiutato di molto ad aumentare la sua popolarità nella Capitale.

Il difensore vuole centrare un nuovo obiettivo con la Roma, lui che è incedibile per il club e per Mourinho. e con un nuovo contratto a certificarlo. Aveva infatti beneficiato di un prolungamento automatico di due anni nel corso della stagione, quindi fino al 2026, ma la società ha comunque deciso di trattare il rinnovo per una stagione in più anche riconoscendogli uno stipendio da senatore del gruppo. Contratto fino al 2027 a circa tre milioni di euro più bonus, con l’annuncio che arriverà nei prossimi giorni.