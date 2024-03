Oggi è il giorno della sfida tra Roma e Brighton. Gianluca Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Queste le sue parole:

“Una gara difficile come tutte le partite in Europa. È una squadra della Premier, quindi saranno molto aggressivi, hanno un calcio molto veloce e mentalmente e tatticamente dobbiamo essere preparati a qualsiasi cosa. Ho visto qualche partita loro e giocano a calcio, hanno ruoli ma se li dividono molto bene, oggi (ieri, ndr) bisogna prepararla bene e domani (oggi, ndr) entrare in campo col 110%”.

Congratulazioni per le 200 presenze in Serie A. Essere un riferimento è una responsabilità in più

“Mi riempie d’orgoglio averne giocate tante con la Roma, dal primo momento che ho messo piede in questa città, a Trigoria e all’Olimpico nella mia testa l’obiettivo è dare il massimo per questo club”.

50° sold out una marcia in più

“Assolutamente, lo sono da due anni e mezzo, tre. Li ho vissuti poco il primo anno per il Covid, sono una marcia in più ma dobbiamo essere bravi a trascinarli”.