Mancano poche ore alla sfida tra Roma e Brighton. Il club inglese tramite comunicato ufficiale, ha reso note tutte le info utili ai propri tifosi che si recheranno allo stadio Olimpico:

“L’AS Roma e la Polizia Italiana raccomandano vivamente, sia per rapidità sia per sicurezza, ai tifosi di utilizzare le navette predisposte.Si consiglia ai tifosi di arrivare al punto di ritrovo del bus navetta a partire dalle ore 14.30, con i primi pullman in partenza alle 15 e gli ultimi intorno alle 17. Gli autobus saranno suddivisi in più convogli e saranno scortati dalla polizia. Il viaggio durerà circa 30 minuti (ma potrebbe essere più lungo nelle ore di punta). I tornelli apriranno dalle ore 15:45. I tifosi sono tenuti a portare con sé il passaporto o la patente di guida, che verranno controllati sia presso la postazione del bus navetta sia all’esterno dei tornelli dello stadio (non saranno accettate copie di documenti d’identità). A tutti i possessori di biglietti il ​​cui documento d’identità non corrisponde alla realtà verrà rifiutato l’ingresso. Al termine della partita i tifosi verranno accompagnati con il bus navetta in Piazza dei Cinquecentro, vicino alla Stazione Termini. È previsto un ritardo fino a 60 minuti dopo la partita per i tifosi presenti nel settore ospiti.A Roma possono verificarsi crimini di strada, compresi i borseggi. Siate vigili, prendete precauzioni ragionevoli e disponete di un’assicurazione di viaggio valida. La polizia italiana consiglia di evitare bandiere e colori in città“.