Mancini, il rinnovo per consolidarsi

Corriere dello Sport (R. Maida) – La consolazione è il riposo, e il rinnovo imminente. E’ stata una delusione la mancata convocazione per l’Europeo di Gianluca Mancini, delusione pronta a essere però solo un ricordo. La Roma vuole rinnovargli il contratto perché lo considera un elemento fondamentale. L’agente dell’ex Atalanta è già stato allertato: l’offerta sarà per un rinnovo fino al 2025 con un ritocco di stipendio non indifferente e l’inserimento di una clausola rescissoria non puramente simbolica, tra i 40 e i 50 milioni di euro.