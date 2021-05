Mancini guiderà la difesa. Santon supera Peres e Totti vince il Donatello

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Buone notizie per Fonseca che recupera 5 giocatori: El Shaarawy, Perez, Villar, Ibanez e Darboe. Quest’ultimo, però, sarà l’unico che partirà titolare avendo vinto il ballottaggio con Villar. Anche Kumbulla dovrebbe aver superato Ibanez per la seconda di fila da titolare. Al centro torna anche Mancini. A sinistra il terzino dovrebbe essere Santon che contro il Crotone è entrato bene. Anche in porta ci sarà un avvicendamento: torna Mirante. Intanto ieri il documentario “Mi chiamo Francesco Totti” ha vinto il David di Donatello.