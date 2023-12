Gianluca Mancini, dopo la vittoria con il Napoli per 2-0 e la dedica della Curva Sud, ha commentato tramite il proprio Instagram lo striscione dei tifosi. Il numero 23 giallorosso ha anche festeggiato le 200 presenze in maglia giallorossa. “Cuore, voglia e vittoria! Grazie per uno striscione indimenticabile… 200 presenze con questi colori, un orgoglio e un onore. Forza Roma e buon Natale a tutti!“, le parole della colonna difensiva della Roma.