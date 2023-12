La Roma ha vinto ancora una volta segnando negli negli ultimi 15 minuti. A confermare la propensione dei giallorossi nel colpire nell’ultimo quarto d’ora sono anche i dati di Opta. Infatti Lukaku e compagni hanno gonfiato la rete 9 volte, nelle ultime 11, dopo lo scoccare del 75esimo. Guardando ancora in più in generale la squadra di Mourinho ha eguagliato il record della storia del Club, segnando 26 gol nel 2023 proprio negli ultimi i minuti come nel 2016.

26 – Nel 2023 la Roma ha segnato 26 gol negli ultimi 15 minuti di gioco in Serie A, compresi 9 degli ultimi 11; eguagliato il record nella sua storia nel massimo torneo in un singolo anno solare (26 anche nel 2016). Potenza.#RomaNapoli #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 23, 2023