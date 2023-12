Napoli, Mazzarri: “Prima dell’espulsione di Politano solo noi avremmo potuto vincere”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato al termine della sconfitta subita contro la Roma di Mourinho. Queste le sue parole a Dazn:

Mourinho aveva l’impressione di vincere già dopo i primi 5 minuti, lei cosa ne pensa?

Mi faccia una domanda a me senza dirmi cosa dicono gli altri. Io sono convinto che a Politano è stata tirata la maglietta per 15 minuti, scherzo. Era il nostro momento migliore e solo noi potevamo vincere in quel momento. Io degli arbitri non parlo, parlo di calcio. Non siamo stati cinici vicino l’area. Loro hanno avuto solo l’occasione con Belotti e Bove. Nel secondo tempo pensavamo di andare in vantaggio poi è andata come è andata e si va avanti.

Secondo lei ci sono giocatori adatti per cambiare modulo?

Sono arrivato e dopo due partite tutti mi chiedevano perché non giocassimo a tre. Io sono venuto perché a me piaceva come si giocava l’anno scorso e nelle partite che abbiamo fatto abbiamo giocato anche molto bene. Si dovevano prendere degli accorgimenti nuovi ma si erano già visti dei miglioramenti. Per il momento anche oggi una squadra viene a Roma e fa il 68% di possesso palla e poi ha dei problemi nel concludere. In futuro vedrò se ci sarà bisogno di rinforzare il reparto difensivo ma per ora non credo visto che si gioca in un modo simile allo scorso anno.

Quanto ci vuole a ritornare in forma?

Se vai in una grande squadra in un certo momento non puoi allenare perché giochi ogni 3 giorni. Anche il preparatore deve aspettare. Però per il momento non si possono fare i richiami per riprendere la brillantezza.

Il Napoli avrebbe bisogno di trovare qualche soluzione alternativa per fare gol?

Sì e qualcosa stiamo provando a fare. Bisogna trovare qualche movimento diverso degli esterni o qualche soluzione.