Mancini fino al 2027: “Un punto di partenza”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – L’accordo c’era da tempo ma ieri è arrivata l’ufficialità. Gianluca Mancini ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2027. Il vice capitano ha così inaugurato la stagione dei rinnovi. E’ diventato un pilastro e uno dei fedelissimi di Mourinho: “Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il club, la città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa. Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa“. I prossimi rinnovi sull’agenda di Pinto dovrebbero essere quelli di Cristante e Spinazzola.