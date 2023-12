Gianluca Mancini ha raggiunto un traguardo importante con la maglia della Roma. Le 200 presenze in maglia giallorossa. La Curva Sud lo ha omaggiato di uno striscione ad inizio partita da far battere il cuore: “Cuore e sacrificio in campo, fomento sotto la curva. Gianluca Mancini romanista ideale”. Anche José Mourinho ne ha elogiato le prestazioni nel post-match: “È un campione. Non si è allenato tutta la settimana”. La moglie sui social si è mostrata fiera del “suo” Gianluca e con una stories sui social gli ha dedicato un pensiero nel giorno del loro quarto anniversario di matrimonio: “A te che non ti risparmi mai in campo ma soprattutto a casa… Che sei un grande professionista ma soprattutto un grande uomo e un grande padre. Ti amo”.