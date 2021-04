Manchester United, Solskjær: “Non ci facciamo illusioni, in Europa League non sarà semplice”

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United e prossimo avversario della Roma in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando il percorso fatto in questi ultimi mesi dai Red Devils e anche della sfida coi giallorossi. Queste le sue parole:

“Quando subisci queste sconfitte non è mai facile cercare di tornare al top. Lo scorso anno siamo usciti in semifinale col Siviglia e andare in vacanza con quel pensiero ci ha abbattuti”.

Sulla Roma…

I giocatori sono molto concentrati, determinati, l’atteggiamento è stato molto buono negli ottavi e nei quarti. Vogliamo arrivare fino in fondo. Il primo assaggio della vittoria può essere il catalizzatore di qualcosa di ancora più grande in futuro. Per questo noi ci stiamo battendo. Non ci facciamo illusioni, in Europa League non sarà semplice, ci sono ancora tre squadre molto forti nel torneo. Dobbiamo giocare bene per arrivare in finale e poi vincerla. Ma è questo che faremo. È stata una stagione senza riposi o rallentamenti tra le partite, ma vogliamo chiudere la stagione con questo trofeo.