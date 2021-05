Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato dopo la sconfitta con la Roma che ha comunque garantito l’accesso alla finale di Europa League. Queste le sue parole:

SOLSKJAER A SKY

“Sono già arrivato in finale con il Molde, però sono davvero orgoglioso di far parte di questo club, anche i giocatori lo sono, ogni singolo giorno. Il mio lavoro è quello di vincere e conquistare trofei per questo club, ora andremo in finale contro un ottimo Villarreal e speriamo di vincere”.