Ole Gunnar Solskjær, allenatore del Manchester United, al termine del pareggio per 0-0 contro il Leeds, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle prossime partite:

“Affronteremo Roma, Liverpool, senza dimenticare le gare contro Aston Villa e Leicester. Cercheremo di attaccare in queste partite che saranno un test per quantificare la nostra forza e un test importante per il gruppo”.