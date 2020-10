Malinconia Dzeko, la Roma unica cura

Il Messaggero (S. Carina) – Prosegue il periodo grigio di Edin Dzeko. Dal mancato passaggio alla Juventus in estate, sfumato quando ormai l’attaccante era con i bagagli pronti, all’eliminazione della sua Bosnia dalle qualificazioni per il prossimo Europeo, passando per un inizio di campionato non brillante con la Roma. La professionalità del bosniaco non è in discussione, ma il suo entusiasmo sì e per il suo bene e per il bene della Roma va recuperato al più presto. Lo stesso Fonseca sa di aver bisogno del miglior Dzeko se vuole puntare ad un posto in Champions League, per questo i due devono ricucire il loro rapporto in difficoltà dopo l’estate.