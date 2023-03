Maledizione derby

Il Tempo (M. Cirulli) – Una maledizione chiamata Sarri per Mourinho. I giallorossi dopo la sconfitta di ieri rimangono a bocca asciutta, perdendo 1-0 in entrambe le stracittadine. Il bilancio del tecnico portoghese contro l’allenatore dei biancocelesti recita quindi una vittoria e tre sconfitte.

L’unico trionfo giallorosso, quello della gara di ritorno della stagione scorsa, rimane dunque una dolce parentesi in una serie di risultati negativi. La Roma non è riuscita a gestire al meglio il piano di gioco prefissato, l’incapacità di gestire al meglio gli anticipi sul pallone e un pressing alla giusta intensità hanno intatti penalizzato i giallorossi, che si sono trovati a giocare dal trentesimo minuto di gioco in dieci uomini, complice l’espulsione di Ibanez.

Il doppio giallo di ieri, con il primo fallo ingenuo e un secondo – evitabilissimo – commesso a centrocampo dopo un possesso perso è solo una delle situazioni in cui l’ex Atalanta si è ritrovato protagonista in negativo nei derby.