Maldini: “Sarebbe stato più facile prendere Dybala invece di De Ketelaere, ma la proprietà non avrebbe condiviso”

Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di ritorno – 0 a 2 all’andata – contro l’Inter che ha sancito l’eliminazione dalla semifinale di Champions League, Paolo Maldini ha parlato anche delle operazioni di mercato. Il direttore tecnico rossonero si è soffermato sull’acquisto di De Ketelaere facendo un parallelo sull’eventuale arrivo di Dybala.

“Sarebbe stato più facile e molto meno oneroso andare su un giocatore come Dybala all’inizio dell’anno, ma sarebbe stato giusto per il nostro progetto? Sarebbe stato giusto e condiviso dalla proprietà? No. Abbiamo un’idea di costruire una squadra giovane e talentuosa, a volte prendendo questi giocatori si rischia che facciano fatica. Ma questa è la nostra idea di calcio e di come investire. È una cosa condivisa con la proprietà. Se avessi voluto fare una formazione più forte oggi avrei fatto un altro mercato. Serve tempo sì, ma sempre consci che siamo il Milan e abbiamo una storia lunghissima e grandissima“, le parole rilasciate a Sky Sport.