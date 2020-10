Maldini: “Dobbiamo finire il campionato ed iniziare il nuovo con nuove regole”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è stato intervistato durante il pre-partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:

MALDINI A SKY SPORT

Sta diventando una fastidiosa normalità l’avere delle positività?

Purtroppo si, arriveremo ad avere una sorta di immunità di gregge. Ci hanno detto che arriveremo ad avere gli anticorpi che presenti non ti permettono di riammalarti. Lo abbiamo detto all’inizio del postlockdown: finire il campionato ed iniziare il nuovo con nuove regole. Noi ci siamo preparati.

Seguire il protocollo è la regola?

Regola, è normalità ed è quello che ci ha chiesto la Lega.

La gara può essere una fuga per qualcosa?

Alla quinta non può essere una fuga ma una conferma del nostro buon momento. Cerchiamo di essere equilibrati, sappiamo che arriveranno dei momenti più difficili che non possono darcelo nè la stampa nè i tifosi. Arriveranno dei momenti difficile ma siamo ambiziosi.

L’equilibrio e la normalità arriveranno col rinnovo di Donnarumma?

Si è iniziata la stagione in questa maniera. Lui è un vero capitano, sempre più leader a 21 anni. E’ normale che la società debba provare in tutti i modi a trattenerlo.

Continuando così, la società potrebbe tentare di rendere più forte il Milan a gennaio?

Noi se abbiamo la possibilità di rinforzarci lo faremo. Sapevamo che potevamo avere una certa competitività e lo abbiamo dimostrato nella seconda parte della scorsa stagione. Se abbiamo la possibilità di prendere un giocatore che ci fa fare un salto di qualità perchè no. Nel mercato passato potevamo spendere più di quanto abbiamo speso.

Voi siete ottimisti. Ti ha stupito qualcosa della crescita della squadra?

Sai anche lì, nella prima parte abbiamo fatto tante gare come il derby con l’Inter dove abbiamo giocato bene. Ci mancava un po’ di fiducia. Anche quando arrivavamo con Rino in panchina, quando stavamo al momento decisivo per allungare ci squagliavamo e perdevamo sicurezze. Grazie al lavoro del mister abbiamo cercato di toglierci quest’idea di essere inferiori agli altri. La crescita più grande è stata questa.