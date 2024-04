Maglia speciale per il derby. Spinazzola recuperato: ci sarà

Il Messaggero (G. Lengua) – Leonardo Spinazzola è tornato ad allenarsi e si prepara per il derby. L’infortunio muscolare è alle spalle e ieri ha potuto svolgere parte della seduta con la squadra. Il derby lo giocherà anche Dybala, sarà convocato Abraham che avrà terminato le quattro settimane di allenamenti in gruppo, rientrerà Pellegrini dalla squalifica e potrebbero strappare qualche minuto anche Smalling e Renato Sanches. In occasione della stracittadina la Roma indosserà una maglia celebrativa, tributo alla storia del club con il ritorno dello “Stemma della Tradizione” e del colletto, simbolo degli anni ‘90.