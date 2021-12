Maglia celebrativa per l’Atalanta… Ma lo skyline è quello di Torino – FOTO

L’Atalanta contro la Roma dovrebbe scendere in campo con una maglia celebrativa per il periodo Natalizio. Dovrebbe, si, perchè nella divisa bergamasca c’è qualcosa che non va. Lo skyline presente non è qullo di Bergamo, ma bensì della città di Torino. Tanti tifosi sotto al post su Twitter si sono riversati per far vedere l’errore alla Joma, casa che produce le maglie per l’Atalanta.

𝙄𝙩'𝙨 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨 (match) 𝙩𝙞𝙢𝙚! 🤩🎄 In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia!

Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma! ℹ️ https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FW6xrMzpUt — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 15, 2021