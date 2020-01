Ma la Roma si sente tartassata

Fonseca, tifosi e giocatori se la prendono con l’arbitro Di Bello per il risultato negativo del match. Guardando le statistiche qualche dubbio sulla buona condotta di gara sorge spontaneo: la Roma ha commesso 11 falli rimediando 5 ammonizioni mentre il Torino ne ha commessi 23 ricevendone solo 2. Unica nota positiva della serata è stata che Pellegrini, unico diffidato, non ha ricevuto nessun provvedimento da parte del direttore di gara e quindi non dovrà saltare la sfida del 12 gennaio contro la Juventus. La colpa però non ricade solo sull’arbitro poiché nel post partita Diawara dichiara che: “Non abbiamo perso per colpa del direttore di gara, abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sapete sfruttare”. Lo riporta Il Corriere dello Sport.