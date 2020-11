Lutto nel mondo del calcio: è morto Diego Armando Maradona

Lutto nel mondo del calcio. Come riporta il portale argentino Clarin.com, Diego Armando Maradona è deceduto. L’ex leggenda del Napoli era stato poco bene nelle ultime settimane, non a caso era stato anche operato. Non lo ricorderanno con amore solo i tifosi partenopei ma soprattutto l’intero popolo argentino, che grazie a Dieguito hanno visto la propria nazionale sul tetto del mondo al Mondiale del 1986.