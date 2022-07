Finita l’amichevole contro il Nizza, l’ultima del ritiro in Portogallo, la Roma si prepara a tornare nella Capitale. Giorno di riposo domani per la squadra, che si troverà nuovamente a Trigoria per la seduta di allenamento lunedì pomeriggio, in vista delle amichevoli contro Tottenham e Shakhtar Donetsk.