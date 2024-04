Il Corriere dello Sport (R. Maida) – La prosecuzione di Udinese-Roma si giocherà giovedì 25 alle ore 20. Di conseguenza Napoli-Roma andrà in scena allo stadio Maradona domenica, quattro giorni prima della prima semifinale. Lina Souloukou si era mossa per sottolineare il problema oggettivo: i tedeschi giocheranno sabato 27 alle 18.30 in Bundesliga contro lo Stoccarda e, essendo già campioni di Germania, potranno addirittura schierare le riserve per gestire le energie.

Curiosamente l’unica società disposta ad appoggiare la richiesta dei Friedkin è stata il Milan, appena eliminato dall Europa League. E così la Roma deve adeguarsi: alle 21.37 è uscito il comunicato ufficiale della Lega, che rinviato a oggi la diffusione degli orari della giornata numero 34. Sedici minuti più tardi, ecco la nota da Trigoria che alimenta una polemica forte.

Dunque per la Roma saranno out Aouar e Huijsen, per l’Udinese non sono utilizzabili Kamara ed Ehizibue. Per ovviare alla scomoda trasferta, De Rossi sembra orientato a partire in mattinata e rientrare in nottata: tutto in un giorno.