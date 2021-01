Luiz Felipe: “La Roma ha un’ottima rosa come noi. Sono fiducioso: possiamo vincere”

Luiz Felipe nel derby che si disputerà questa sera indosserà per la 100a partita la maglia della Lazio. Al sito brasiliano Globoesporte.com, il difensore verdeoro ha parlato del derby e dell’emozione di questo traguardo in maglia biancoceleste. Queste le sue parole:

“Sono estremamente felice e onorato di avere questa opportunità da vivere in un grande club come la Lazio. Raggiungere le 100 presenze è un privilegio e una enorme soddisfazione. Vedo da dove sono partito, come sono cresciuto e sono orgoglioso. Ci sono stati tanti momenti speciali: coppe vinte, stagioni straordinarie come quella che stiamo vivendo ora in Champions League. Continuerò a lavorare per raggiungere altri record e, ovviamente, per aiutare la squadra a vincere ancora. Giocare un derby è sempre speciale. Sarà una partita difficile ed equilibrata, la Roma ha un’ottima rosa come noi, ma siamo fiduciosi di poter fare una grande prestazione e centrare la vittoria in campo. Gli ultimi risultati ci hanno dato coraggio per continuare a vincere”